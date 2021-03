Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna durante i controlli del territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 628 persone, controllato 481 veicoli, 85 esercizi pubblici e sanzionato 14 persone. Queste sono state multate per aver violato la normativa, in particolare quella che regola gli spostamenti, consentiti esclusivamente da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e vieta gli assembramenti, come accaduto ieri pomeriggio a Imola.

Qui, infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno sanzionato tre persone che stavano facendo una grigliata di carne sulle sponde del fiume Santerno, attirando l’attenzione dei cittadini, preoccupati dalla nube di fumo che avevano visto sollevarsi da terra.

A Bologna i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato tre soggetti perché si erano accampati all’interno dell’ex caserma Stamoto. Uno dei tre, identificato in un 27enne italiano, oltre alla denuncia per invasione di edifici e terreni, è stato arrestato perché destinatario di un’ordinanza di carcerazione per l’espiazione di una pena di un anno, cinque mesi e undici giorni di reclusione, emessa dall’Autorità giudiziaria di Pavia e scaturita da una serie di rapine che il giovane aveva commesso tra il 2017 e il 2018. Il giovane rapinatore è stato tradotto in carcere per scontare la pena.