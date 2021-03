La storia e la memoria del razzismo coloniale e fascista e le attuali forme di razzismo nonché le esperienze di antirazzismo italiani saranno al centro di un ciclo di seminari proposto dal Dipartimento di Studi Linguisti e Culturali di Unimore.

A curare il percorso dal titolo “Razzismo e antirazzismo in Italia, percorsi tra passato, memoria e presente” sono le professoresse Valeria Ribeiro Corossacz, docente di Antropologia del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e Tatiana Petrovich Njegosh, docente di Lingue e letterature anglo-americane del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.

“Il ciclo di seminari congiunti Unimore e Università di Macerata – affermano le Professoresse Valeria Ribeiro Corossacz e Tatiana Petrovich Njegosh – intende valorizzare la collaborazione tra Atenei su tematiche di grande rilevanza come il razzismo e le forme per contrastarlo nell’insegnamento, sottolineando la responsabilità sociale dell’università nello sviluppo del pensiero critico, nell’educazione alla cittadinanza attiva, nella costruzione di spazi di apprendimento e formazione aperti e inclusivi. A causa del momento complesso e difficile per l’epidemia da Covid-19, gli incontri saranno online, cogliendo le potenzialità della didattica distanza, ma la speranza è di tornare in presenza continuando a collaborare, creando comunità di saperi insieme alle studentesse e agli studenti”.

Gli incontri saranno l’occasione per mappare il razzismo in interconnessione con il sessismo, per introdurre le più importanti categorie d’analisi (“razza”, bianchezza, nerezza); fare riferimento alle principali manifestazioni di razzismo in Italia (antimeridionalismo; razzismo antinero coloniale e fascista; antisemitismo e leggi razziali e antisemite; nuovi razzismi e migrazioni; antiziganismo e segregazione abitativa/educativa di rom e sinti); tracciare le linee più rilevanti dell’antirazzismo italiano.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 e sarà dedicato al tema “Come decolonizzare i saperi e le pratiche?” curato da Tatiana Petrovich Njegosh e Valeria Ribeiro Corossacz. Ad aprire l’incontro la Prof.ssa Claudia Canali, Presidente CUG Unimore e la Prof.ssa Natascia Mattucci, Presidente CUG Unimc. Il secondo incontro si terrà mercoledì 31 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 e sarà rivolto a “Razzismo e sessismo: storia, memoria del colonialismo e decolonizzazione” a cura di Valeria Deplano e Selam Tesfai. Il terzo seminario sarà giovedì 15 aprile 2021, dalle ore 17.00 alle 19.00 dove Paula Baudet Vivanco e Ndack Mbaye affronteranno il tema “Cittadinanza, italianità, bianchezza”, mentre il quarto ed ultimo incontro si terrà giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 e vedrà Sergio Bontempelli e Mackda Ghebremariam Tesfaù trattare il tema “Contro la segregazione e oltre la retorica dell’accoglienza: l’antirazzismo tra passato e presente”.

Il link ai seminari sarà disponibile su https://www.dslc.unimore.it/site/home.html e http://studiumanistici.unimc.it/razzismo-antirazzismo.

Il ciclo di seminari, che riconosce due Crediti Formativi Universitari agli studenti e alle studentesse dei corsi di Storia e Culture Contemporanee e Antropologia e storia del mondo contemporaneo del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e due per il corso di laurea triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali ed il corso di laurea magistrale in Lingue, culture e traduzione letteraria del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, è promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, dal Seminario permanente sul razzismo e sessismo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Macerata, con il patrocinio dei CUG di Unimore e di Unimc.