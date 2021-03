I Carabinieri della Stazione di Castel del Rio hanno denunciato tre giovani, tutti maggiorenni, per procurato allarme presso l’autorità. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i miliari avevano avviato per risalire all’identità di tre soggetti di sesso maschile che, dopo aver prodotto un videoclip con musica rap, in cui saltavano e ballavano imbracciando un fucile d’assalto e un lancia granate, lo avevano diffuso sui social network suscitando un allarme tra gli abitanti di Castel del Rio che avevano riconosciuto il territorio nella location del filmato.

Nonostante l’utilizzo dei passamontagna per nascondersi il volto e simulare dei terroristi, i tre ballerini, due incensurati e uno con precedenti di polizia, sono stati rintracciati dai militari e sottoposti a una perquisizione domiciliare. Questa ha permesso di recuperare le armi utilizzate per produrre il filmato e accertare che si trattava di repliche da “Softair” sprovviste del tappo rosso, pertanto identiche a quelle vere. “Abbiamo fatto un’idiozia” è quanto avrebbero riferito ai Carabinieri della Stazione di Castel del Rio che chiedevano spiegazioni per capire i motivi che li avevano spinti a spaventare la gente del posto.