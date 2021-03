In questi giorni alcuni cittadini, in particolare anziani, hanno riferito di aver ricevuto telefonate da persone che, spacciandosi per dipendenti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, propongono un appuntamento al domicilio per definire piani di finanziamento o raccogliere denaro a favore dell’emergenza COVID.

La Direzione informa che nessuna richiesta telefonica di questo tipo è autorizzata né promossa dall’Azienda Usl e che, in generale, nessun contatto telefonico avviene se non dopo richiesta da parte dello stesso interessato.

La Direzione invita a diffidare, inoltre, di ogni persona che, in nome di quest’azienda sanitaria, si presenti direttamente al domicilio con pretesti quali il controllo delle norme igieniche anti-Covid o l’esame di documentazione sanitaria.

Ogni tentativo di questo genere è messo in atto da persone evidentemente in malafede.