Dal 1° Aprile a San Vito la farmacia comunale applicherà lo sconto del 22% ai supporti igienici e assorbenti legati al ciclo mestruale. Questa iniziativa parte da una mozione a firma dei Consiglieri Morandi e Morselli approvata nella seduta del 23 settembre.

“In Italia – commenta il Sindaco Umberto Costantini – avere il ciclo mestruale è ancora considerato un lusso, tant’è che gli assorbenti non sono tassati come beni di prima necessità. Spilamberto davanti a questa ineguaglianza figlia di una visione patriarcale della nostra società prende parte alla lotta femminista e decide di sostenere questa campagna annullando di fatto l’IVA su questi beni e anzi applicando un piccolo sconto ulteriore, proprio sui supporti che sono indispensabili per ogni donna che abbia il ciclo”.

L’Ufficio Ambiente sta anche lavorando a un bando che, come già fatto per i pannolini lavabili per bambini, possa sostenere la spesa di chi sceglie prodotti ecosostenibili come coppette mestruali e assorbenti lavabili.