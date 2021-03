Nella giornata di lunedì 15 marzo, la Polizia di Stato è intervenuta in via Fenulli per la segnalazione di una probabile truffa ai danni di un’anziana signora 78enne residente in città. La donna ha riferito che un individuo le aveva citofonato in casa, invitandola a scendere in strada in quanto doveva fornirgli informazioni sul figlio disabile.

La stessa scesa sotto casa veniva distratta dall’uomo che le spruzzava dello spray igienizzante e nel contempo le asportava un collier in oro dal collo senza che se ne accorgesse. Solo dopo essere rientrata in casa, la vittima si accorgeva del furto subito, ma ormai il malfattore si era già allontanato.