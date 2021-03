Sospensione della circolazione da mercoledì 17 a sabato 20 marzo per consentire la rimozione dei binari. Accesso a residenti e attività da via del Mercato

Da mercoledì 17 a sabato 20 marzo sarà sospesa la circolazione stradale in via Massarenti in corrispondenza con via Finzi per consentire la rimozione dei binari ferroviari. L’accesso a residenti e attività su via Massarenti sarà possibile da via del Mercato.

Il percorso alternativo consigliato, segnalato anche sul posto, è via Finzi, via Canaletto sud, via del Mercato e via Massarenti.

L’intervento rientra nell’ambito dei cantieri relativi alla mobilità dell’area a Nord di Modena del Piano Periferie, che coinvolgono in particolare strada Canaletto Sud, via Toniolo, viale Finzi, via Gerosa e, appunto, via del Mercato. I lavori, gestiti dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, hanno complessivamente un valore pari a due milioni e 663 mila euro, stanno procedendo in parallelo e arriveranno a conclusione in estate.