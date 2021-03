Colpaccio del vignolese Alberto Venturelli che ha trionfato nella Napoli Digital Running Festival 2021, gara “virtual” su varie distanze che ha visto al via ben 750 atleti provenienti da tutto il mondo e svoltasi tra il 7 febbraio e il 3 marzo.

Il noto retrorunner, tesserato UISP con l’Atletica Zola, ha corso in avanti la gara il 22 febbraio percorrendo i 5 km sulle strade di Zola Predosa (BO) in 21’35”, tra l’altro primato personale e risultando, a sorpresa, vincitore della gara come comunicato in questi giorni dall’Organizzazione.