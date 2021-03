Riprenderanno dal 23 marzo, dopo alcuni problemi che hanno rallentato il cantiere, i lavori sul ponte della Strada Provinciale 513, nel tratto urbano di Castelnovo Monti in via Monzani. Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici di Castelnovo Monti, Giorgio Severi:

“Si tratta di un intervento di competenza della Provincia e atteso da tempo, sul quale abbiamo sollecitato l’Ente in più occasioni. I rallentamenti sono stati dovuti a diversi fattori: in primis il fatto che le condizioni del ponte hanno rivelato di aver bisogno di un lavoro strutturale più consistente di quello inizialmente previsto. Poi, dopo il periodo invernale in cui il maltempo ha imposto una sosta, l’intervento doveva riprendere il 21 gennaio, ma purtroppo il Direttore dei lavori ha subito un infortunio (indipendente da questo cantiere) e si è dovuto procedere ad un suo avvicendamento. Ora la data certa di ripresa dei lavori è il 23 marzo, e la conclusione annunciata dovrà essere entro il mese di aprile”. La chiusura del ponte, che passa tra l’Isolato Maestà e piazza Gramsci, ha comportato da tempo l’interdizione al transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, mentre è sempre rimasto aperto alle auto. “La chiusura però – conclude Severi – aveva richiesto anche delle modifiche ai percorsi degli autobus SETA: auspichiamo che stavolta il cantiere proceda senza ulteriori rallentamenti, perché le modifiche al transito hanno causato alcuni disagi”.