L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha deciso di posticipare l’entrata in vigore dell’ordinanza permanente che avrebbe previsto la chiusura al traffico di Corso Martiri a partire dalle ore 20.00. Alla luce, infatti, delle limitazioni previste per le attività di ristorazione, con l’asporto lo ricordiamo consentito fino alle 22.00, si è deciso di posticipare la chiusura per favorire ulteriormente le attività presenti nel centro storico. In questa fase, l’Amministrazione sta cercando, nel perimetro del proprio raggio d’azione, di aiutare le attività del territorio, centro storico compreso, mettendo in campo tutte le iniziative possibili per sostenere fattivamente tante attività alle prese con una situazione attualmente molto complicata.

La proroga è valida fino a pasquetta e rimarrà comunque in corso fino a quando i provvedimenti di chiusura consentiranno solo l’asporto per le attività di bar e ristoranti.