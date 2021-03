Tribute band di Zucchero “Sugar” Fornaciari, ereditano dall’artista il soul emiliano che nasce dal Po e dalla civiltà contadina del ‘900 delle nostre terre, così come campi di cotone e delta del Mississippi hanno influenzato i grandi bluesmen amercani.

Le Canne non sono solo soul ma anche pop, funky e rock.

La fusione di questi generi è resa possibile grazie ad una sezione ritmica che ha fatto del funky una ragione di vita, una chitarra che trae ispirazione dai grandi del rock, tastiere che pescano a piene mani dal pop moderno ed una sezione fiati sitonizzata su radio Motown.

Ma le Canne sono tutto questo e anche di più grazie alle grandi voci che trasportano il pubblico nella dimensione zuccheriana dei brani.

Una dote della band è quella di coinvolgere ed emozionare il pubblico trasportandolo dalle atmosfere più soft delle ballad ai ritmi travolgenti dei brani più movimentati, dov’è impossibile trattenersi dal ballare.

In attesa di festeggiare nel 2022 i 20 anni di tour assieme a tutti i fans, gli amici di sempre e tutti coloro che hanno voglia di essere trascinati nel vortice di emozioni, ci regalano un concerto evento per non dimenticare che la musica batte ancora forte nei nostri cuori.