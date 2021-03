Ultimo appuntamento, oggi, per “La Didattica Innovativa”, il ciclo di formazione gratuito online per insegnanti e educatori proposto dal FabLab Junior in collaborazione con il Comune di Fiorano e il sostegno di Fondazione di Modena.

Nel webinar conclusivo, in programma lunedì 15 marzo alle 17,30, si parlerà di “Web Tools e attività didattiche cooperative” per favorire la partecipazione anche a distanza. La lezione si concluderà con un focus sull’Agenda ONU 2030, con i 17 Sustainable Development Goals visti come sfide da utilizzare per l’insegnamento dell’educazione civica.

L’incontro, gratuito e online, è tenuto da Mattia Clemente, instructional designer e formatore, esperto di didattica innovativa, valutazione e progettazione della formazione.