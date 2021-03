Al mattino temporanei addensamenti per nubi alte e stratificate sul settore orientale, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove; formazione di modesta nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali della giornata, per la quale non si esclude la possibilità sporadica di locali precipitazioni; in serata si prevedono condizioni di cielo in prevalenza sereno. Temperature minime in lieve aumento, intorno a 4/5 gradi, ma con valori inferiori nelle aree di campagna; pressoché stazionarie le massime e intorno a 12-14 gradi. Venti inizialmente deboli occidentali, tendenti a disporsi da nord e a rinforzare lievemente; in serata tendenza a calma di vento. Mare poco mosso in prossimità della costa ferrarese e ravennate, mosso al largo e sulla costa della Romagna meridionale; attenuazione del moto ondoso in serata.

(Arpae)