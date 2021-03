Per la sistemazione di due cedimenti strutturali di una tubazione, è disposto il restringimento stradale, con eventuale senso unico alternato regolato da movieri, in via Circondariale San Francesco, altezza cabina monitoraggio dell’aria ARPA. Tale disposizione avrà vigore dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di oggi 15 marzo, e per gli stessi orari nei giorni successivi, fino al ripristino della messa in sicurezza del tratto stradale.

Inoltre, a causa di lavori stradali, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in un tratto stradale di via Coppi (civici n. 1-3-9-11). L’ordinanza avrà effetto dalle ore 8.00 del 18 marzo alle 18.00 del 28 maggio.

Tali divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.