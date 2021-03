In adempimento alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Formigine, nella farmacia comunale di via Pagani 25, gli assorbenti, i pannolini per i bebè e i pannoloni o le traverse per incontinenti possono essere acquistati con uno sconto del 15% (sconto equiparato alla riduzione di aliquota Iva dal 22 al 4%).

Questa tipologia di prodotto, infatti, non si può dire sia un “lusso”, ma un bene di prima necessità per ogni bambino, donna, anziano o disabile con particolari esigenze.

Si ricorda che i prodotti per incontinenza sono dispositivi medico-chirurgici, pertanto rientrano anche nella detrazione fiscale del 19%, così come i farmaci.