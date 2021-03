Si intitola “Consigli pratici per vivere in giardini e balconi più accoglienti” il ciclo di sei incontri on-line organizzati dal Comune di Albinea, attraverso la sede operativa di Albinea del Ceas Rete Reggiana. Si tratta di sei lezioni informative-educative serali che offriranno spunti e idee per vivere meglio i luoghi all’ara aperta dentro le proprie case, come giardini e balconi, spazi diventati molto importanti durante i momenti di lockdown.

Le dirette si svolgeranno sulla pagina Facebook del Comune di Albinea, i giovedì, dalle ore 20.45 alle 22. La relatrice sarà Monica Fantini, dottoressa in scienze ambientali e d esperta progettista di giardini.

Il primo incontro, dal titolo Piccoli spazi verdi: potenzialità e progettazione”, sarà giovedì 18 marzo. Il 25 marzo sarà la volta di “Fiori in tutte le stagioni: progettazione delle fioriture”, l’8 aprile spazio a “Bambini in giardino: costruire aree gioco fai da te”, il 15 aprile “Golosità in giardino: coltivare erbe alimentari e non solo”, il 22 aprile “Gli insetti fastidiosi: convivenza e controllo delle zanzare” e il 29 aprile “L’angolo acquatico: realizzazione in piccolo o in grande”.

Anche dopo le serate sarà sempre possibile rivedere le lezioni consultando la pagina Facebook del Comune. Per informazioni telefonare allo 0522.590206 o scrivere ad ambiente.a@albinea.comune.re.it.