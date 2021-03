Il 13 marzo è stata inaugurata la nuova anagrafe nei locali di via Carlo Marx al pian terreno, con accesso dalla piazzola interna del Comune.

La nuova sistemazione consente di raggiungere alcuni obiettivi importanti: spazi di attesa più ampi e funzionali; accesso più semplice, senza barriere architettoniche; scrivanie a livello utente con sedute più accessibili per tutti; maggiore distanziamento tra le persone; predisposizione per l’accesso ai servizi digitali con monitor per le informazioni.

Oltre alla preparazione di questi nuovi spazi, si sta progettando un migliore accesso a quelli già esistenti, con la realizzazione di percorsi segnalati da cartelli, in modo da rendere più razionali gli spostamenti nella struttura.

Un concetto in particolare ha guidato la progettazione: i locali sono stati scelti non solo per l’accessibilità ma anche perchè con questa sistemazione miglioriamo la trasparenza e la vicinanza ai cittadini. Gli addetti dell’anagrafe già oggi garantiscono una buona continuità del servizio e si sono messi in gioco trasferendosi in un luogo in cui il loro impegno quotidiano diventa giorno dopo giorno molto più visibile.