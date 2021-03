Temporanei addensamenti di nubi in prevalenza medio-alte, alternati a schiarite anche ampie soprattutto in serata. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sul settore orientale e comprese tra 3 e 5 gradi, massime in calo lungo la fascia costiera, stazionarie altrove, comprese tra 12 e 15 gradi. Venti in prevalenza deboli dai quadranti occidentali, con residui rinforzi fino al primo mattino in mare aperto e localmente in serata sui rilievi centro-occidentali. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in rapida attenuazione fino a poco mosso.

(Arpae)