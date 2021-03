Pareggio tra Modena e Mantova nell’anticipo domenicale della 30esima giornata del Girone B della Serie C. Al Braglia termina 1-1 con le reti di Tulissi (15′) e Guccione (52′).

Tabellino:

MODENA (4-3-1-2): Gagno 5; Bearzotti 5.5, Ingegneri 6, Pergreffi 6, Mignanelli 5.5; Muroni 5.5, Gerli 5, Corradi 7 (40’st Prezioso sv); Castiglia 5.5 (27’st Sodinha 6); Tulissi 6.5 (19’st Luppi 5), Spagnoli 5 (40’st Pierini sv).

In panchina: Narciso, Chiossi, Mattioli, Varutti, De Santis, Zaro, Davi’, Scappini.

Allenatore: Rossi (Mignani indisponibile).

MANTOVA (3-4-3): Tosi 6; Bianchi 6, Checchi 5.5 (27’st Zanandrea 6), Milillo 6; Pinton 5.5, Lucas 6 (32’st Zibert 6), Gerbaudo 6 (40’st Militari sv), Silvestro 6.5; Guccione 7, Zigoni 5 (27’st Cheddira 6), Di Molfetta 6 (27’st Saveljevs 6).

In panchina: Vencato, Baniya, Mazza, Zappa, Sane.

Allenatore: Troise.

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6.

RETI: 15’pt Tulissi; 7’st Guccione.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni, gara a porte chiuse. Ammoniti: Silvestro, Corradi, Bearzotti, Checchi. Angoli 3-4. Recupero: 0′; 4′