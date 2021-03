Rinaturalizzazione del territorio. È l’obiettivo della convenzione che, nell’ambito degli accordi di decarbonizzazione dell’Aeroporto “Marconi”, permetterà di effettuare interventi di grande valore e impatto ambientale in una zona di pregio del Comune di Calderara, la Golena San Vitale. Area di riequilibrio ecologico e sito di interesse comunitario (SIC), si tratta di 69 ettari divisi tra i comuni di Bologna, Castel Maggiore e Calderara – sul cui territorio, nella frazione di Lippo, ne ricade la gran parte -, che sarà oggetto a breve di interventi ritenuti importanti per l’attuazione del Masterplan dell’Aeroporto. Di qui, al termine di una serie di incontri, la convenzione che sancisce la collaborazione tra gli Enti, ora approvata e sottoscritta dall’Amministrazione di Calderara, fermo restando che gli oneri economici saranno a carico dello scalo bolognese.

Gli interventi

Gli interventi previsti nella convenzione valorizzeranno la Golena, che data la posizione a ridosso dell’argine e la sua particolare collocazione geografica ha delle peculiarità relative al terreno e alla flora e fauna presenti nel sito. Verranno ridefiniti l’ingresso da via Aldina e i percorsi, con la sistemazione del verde e di coperture per l’accoglienza dei visitatori; sono previsti interventi di reintroduzione di alcune specie vegetali e di ricreazione o conservazione dell’habitat originario; sarà, infine, creata un’area didattica per la conoscenza della biodiversità. Per fare un esempio si prevede la realizzazione di alcuni habitat specifici: pozze d’acqua a differenti livelli per le specie erbacee elofite e idrofite; sassaie e cumuli di sabbia per la riproduzione dei rettili; un formicaio didattico; casette nido per ghiri, pipistrelli, rapaci e molte altre specie selvatiche.

Il commento dell’Amministrazione

Grande soddisfazione per il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone: “Prende forma con questa convenzione l’attuazione dell’accordo di decarbonizzazione dell’Aeroporto. Con questo primo intervento, che l’Amministrazione di Calderara ha tanto voluto, si mettono dei paletti importanti in termini di sostenibilità ambientale e soprattutto di valorizzazione di un sito di importanza comunitaria quale la Golena di San Vitale, che potrà essere vissuta e scoperta da parte dei cittadini: penso alle scuole, alla libera fruizione da parte delle famiglie, a nuovi percorsi alla scoperta, o riscoperta, di un’area bellissima e fondamentale come polmone del territorio”. “L’intervento di riqualificazione ambientale – aggiunge l’assessore all’Ambiente Clelia Bordenga – avrà anche una importante valenza per gli aspetti che riguardano la reintroduzione di alcune specie animali e vegetali, con interventi volti alla salvaguardia della biodiversità”.

La decarbonizzazione

L’accordo firmato da Calderara, Bologna, Castel Maggiore, Città Metropolitana e Aeroporto è uno degli interventi dell’accordo attuativo territoriale di decarbonizzazione del “Marconi”, che poco più di un anno fa, nel gennaio 2020, vide un passo decisivo: il sì alla creazione a Lippo di una fascia boscata importantissima per l’assorbimento dell’anidride carbonica, in totale 40 ettari tutti a disposizione della comunità, con un assorbimento annuo di 2.680 tonnellate di CO2. La creazione di questo imponente “muro” verde e i nuovi interventi alla Golena San Vitale rappresentano un segnale importante della centralità che l’ambiente ha nelle politiche dell’Amministrazione Comunale.