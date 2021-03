In merito alla richiesta di chiarimenti circa l’eventuale piano di copertura a banda ultra larga della frazione di Colombaro (Formigine), sollecitata dal Consiglio di frazione alla Sindaca Maria Costi e inoltrata a Open Fiber, la società intende chiarire quanto segue.

Open Fiber è una società di telecomunicazioni che sta realizzando una rete interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) su tutto il territorio nazionale: nelle “aree nere”, ovvero nei grandi centri urbani, Open Fiber interviene come operatore privato, mentre nelle “aree bianche”, quelle cioè finora non oggetto di investimenti infrastrutturali a banda ultra larga da parte dei tradizionali operatori TLC, la società opera come concessionaria del bando pubblico di Infratel (società del Ministero per lo Sviluppo Economico).

La frazione di Colombaro, differentemente dal resto del territorio comunale, rientra proprio tra le aree bianche oggetto dell’intervento pubblico di Open Fiber: la progettazione esecutiva è già in corso ed entro fine anno è prevista la conclusione dei lavori per la posa della nuova infrastruttura, che verrà realizzata mediante attività di scavo e riutilizzo di reti e cavidotti esistenti.

Open Fiber intende sottolineare che è costantemente in contatto con l’Amministrazione comunale di Formigine anche per definire i dettagli del piano di investimenti privato che interesserà invece le “aree nere” della città e che dovrebbe partire entro il 2021. Qualsiasi richiesta di chiarimento può essere anche segnalata tramite la sezione Contattaci del sito www.openfiber.it e verrà tempestivamente presa in carico dalla nostra struttura operativa locale.