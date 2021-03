Buona la prima per l’Emil Gas Scandiano nel campionato di Serie C Silver maschile. La formazione di coach Baroni, con un’ottima ripresa, passa al Centro Sportivo Cavina di Bologna contro l’Atletico Basket: è nel terzo quarto, infatti, che i bianco-blu piazzano l’allungo decisivo, arrivando al 30’ con 15 lunghezze da gestire, prima di un finale in controllo.

ATLETICO BASKET-EMIL GAS SCANDIANO 61-75

(20-22, 35-42, 45-60)

ATLETICO BORGO PANIGALE: Battilani 5, Serra, Albanelli 1, Veronesi 5, Rosati 17, Albazzi, Perini 7, Tognazzi 10, Argenti 9, Artese 7, Guidi, Naldi. All. Lanzoni.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Pellacani ne, Astolfi 19, Doddi 6, Rivi ne, Taddei 13, Braglia 5, Fikri 14, Di Micco, Vanni 15, Saccone, Fontanili 2. All. Baroni.

Arbitri: Bravo e Manzi di Ferrara.

B FEMMINILE

Partita molto fisica ma divertente per le nostre ragazze, all’esordio assoluto nella categoria. Superata la fisiologica tensione iniziale, le bianco-blu giocano un primo tempo di grande carattere, chiuso addirittura in vantaggio. Nella ripresa è l’esperienza delle ospiti a fare la differenza. Prossimo impegno venerdì 19 marzo alle 21 sul campo di Puianello.

PALLACANESTRO SCANDIANO-BASKET CLUB VAL D’ARDA 58-73

(21-16, 38-37, 46-55)

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 21, Pellacani 4, Accini 18, Meglioli E. 7, Marino 2, Tagliavini 2, Nalin, Meglioli A. 2, Bini 2, Gualtieri ne, Munari ne, Frattini ne. All. Piatti.

BASKET CLUB VAL D’ARDA: Raiola 8, Lombardo 19, Bambini 14, Zane 6, Yamblè 12, Lekre 4, Dettori 6, Longeri, Agolini ne. All. Cavanna.