E’ andato alla classe 4^ I dell’istituito reggiano Bus Pascal, con il travestimento “Peaky Blinders”, il primo premio del concorso “Il carnevale vive nelle immagini”, organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto per mantenere viva la tradizione di una manifestazione che fa parte del Dna del paese della Bassa, e che purtroppo quest’anno non ha potuto andare in scena.

L’amministrazione aveva lanciato l’iniziativa, aperta a tutti, chiedendo di inviare fotografie in costume, che sono state pubblicate sul profilo Facebook del Comune per tutto il mese di febbraio. I travestimenti di bambini e famiglie hanno pescato a 360 gradi nell’infinito mondo della fantasia. Sono arrivate sia foto storiche, che immagini recenti di un carnevale purtroppo costretto all’interno delle case. La maggioranza dei partecipanti vive a Castelnovo Sotto, ma non sono mancati scatti che arrivano da altri comuni, sia all’interno che all’esterno della provincia di Reggio. Nei giorni scorsi la giuria, composta da esponenti dell’associazione Al Castlein, ha individuato le 5 foto vincitrici, su un totale di 90.

Al secondo posto si è classificata la fotografia di Jessica Coperti, che ritrae la figlia Sonia nei panni della famosa Mandragora di Harry Potter. Terzo lo scatto di Veronica Giovanardi con la piccola Ariel Di Lisio vestita da medico che infilza il Covid con una grande siringa. Al quarto posto si è piazzata Raffaella Muto con l’immagine del 2017 che ritrae la piccola “principessa” Francesca Durante. Quinto posto per Angela Pasquali in coppia con il figlio Francesco Bola nei panni di Ermione ed Harry Potter.

Tutti i vincitori riceveranno a domicilio un attestato e un simpatico barattolo che contiene l’”aria del Carnevale” del Castlein, come ricordo di questa esperienza.