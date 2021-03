A Prignano sulla Secchia, lungo il percorso natura del Secchia, è terminato in questi giorni il ripristino della staccionata danneggiata nella zona del ponte Pescale. L’intervento ha fatto parte del piano provinciale di manutenzione dei Percorsi natura modenesi che si snodano lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido redatto dalla Provincia di Modena, in accordo con le amministrazioni locali.

Per la manutenzione ordinaria dei tre Percorsi natura, Provincia e Comuni attraversati, mettono a disposizione risorse complessive pari a oltre 100 mila euro impiegate per garantire sfalci, rimozione rami pericolanti, per l’installazione di nuova segnaletica e riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.