“Un altro colpo inferto alla criminalità organizzata, a testimonianza della capacità di reazione delle istituzioni nella lotta alle mafie”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli si complimenta con inquirenti e forze dell’ordine per l’operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, che ha portato ad arresti e perquisizioni anche nella provincia di Modena, e ringrazia il Comando provinciale di Modena dell’Arma dei Carabinieri, impegnato nell’operazione, con il Nucleo investigativo, insieme alla Procura della Repubblica di Bologna

(Direzione Distrettuale Antimafia) e alla Polizia di Stato di Reggio Emilia.

“Si tratta dell’ennesima conferma dei tentativi delle mafie di entrare nei nostri territori – aggiunge il sindaco – ma anche della capacità di reazione delle istituzioni che collaborano attivamente nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, così come nel sostegno alle iniziative per la promozione della legalità, in particolare quelle rivolte ai giovani”.