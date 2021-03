La Provincia di Reggio Emilia informa che sabato 13 marzo, dalle 7 alle 12, si viaggerà con limite di velocità a 30 km/h su alcuni tratti di quattro strade provinciali: la Sp 63R del Valico del Cerreto a Cadelbosco Sopra, la Sp 358R e la Sp 112 Variante Nord di Campegine, da Cadelbosco Sopra a Nocetolo, e la Sp 111 Asse di Val d’Enza, da Nocetolo a San Sisto di Poviglio.

I provvedimenti, però, non sono dovuti a lavori, ma saranno adottati per permettere lo svolgimento in sicurezza di una lodevole iniziativa da parte della ditta Benassi srl di Reggio Emilia che, per sabato, ha coinvolto i propri dipendenti in una giornata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le quattro strade provinciali. L’azienda reggiana, leader nel settore delle infrastrutture, ma attenta anche ai servizi ambientali, ormai da una decina di anni propone queste belle giornate a favore della comunità che coinvolgono titolari e dipendenti.

(immagine d’archivio)