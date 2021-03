I finanzieri del Comando Provinciale di Modena, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata nelle zone della città maggiormente esposte al fenomeno, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, “clandestino” sul territorio dello Stato, trovato in possesso di 40 grammi di eroina, individuato nel parco Pertini del Capoluogo da una pattuglia di Baschi Verdi della Compagnia di Modena.

Alla vista dei militari il Nordafricano ha tentato la fuga, cagionando lesioni ad uno degli operanti e mettendo in pericolo l’incolumità delle persone presenti nel parco cittadino, ma è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione dagli altri Finanzieri.

Celati tra gli indumenti sono stati rinvenuti 40 grammi di eroina, cristallizzata e suddivisa in tre pezzi, pronta per essere spacciata per un “valore commerciale” di oltre 2.000 euro, unitamente al denaro provento dell’attività illegale ed al telefono cellulare utilizzato per i contatti con i “clienti”.

Inoltre, dagli approfondimenti effettuati con l’ausilio delle Banche dati in uso al Corpo, è stato accertato che il soggetto era “clandestino” sul territorio nazionale, destinatario di diversi decreti di espulsione e gravato da numerosi precedenti di polizia, anche in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, Dott.ssa Francesca Graziano, opportunamente interpellato, ha disposto l’arresto del tunisino per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio, per le lesioni provocate al militare durante il tentativo di fuga e per le reiterate violazioni del Testo Unico sull’Immigrazione.

Sottoposto quindi a giudizio per direttissima, il Tribunale di Modena ha condannato l’arrestato alla custodia cautelare presso la Casa Circondariale del Capoluogo, ove lo spacciatore è stato accompagnato dalle Fiamme Gialle.

Quello in questione è l’ultimo degli interventi eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Modena, anche con l’ausilio di dei cani antidroga delle “THOR” ed “HELLIOT”, a contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e a garanzia del rispetto dell’ordine pubblico.