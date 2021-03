Nella giornata di oggi, il sindaco Tosi si è recato presso la Casa di Riposo Coccapani di Fiorano Modenese per porgere i suoi auguri alla concittadina Ercolina Cassiani, la quale ha compiuto oggi 104 anni.

Ercolina è nata a Spezzano di Fiorano nel 1917 da una famiglia benestante, assieme ad altri 4 fratelli. Purtroppo fin da piccola rimane orfana: aveva solo 5 anni quando scomparì la madre; e 8 quando morì suo padre. La sorella maggiore (circa 14 anni in più), allora, non volle sparpagliare i fratellini tra i parenti, e scelse di accudirli tutti lei. Fece frequentare loro la scuola, ma appena ragazza Ercolina si dà già da fare come cuoca, donna delle pulizie e tata presso la famiglia Vignocchi di Milano. Questa famiglia era proprietaria di Villa Vignocchi, sita in fondo a via Gramsci a Fiorano, che la usavano come residenza estiva. Grazie alle permanenze emiliane, Ercolina venne in contatto con i Vignocchi, divenendo per loro un punto di riferimento fino a trasferirsi a Milano. Arrivata alla pensione, però, tornò a vivere nel paese natale. Con la sua bicicletta (divenuta quasi famosa nei quartieri fioranesi, e ancora in custodia della nipote) la donna non faceva mai mancare aiuto ai nipoti e alle cognate, sempre gratuitamente. Infine, nel gennaio 2009 è entrata a far parte della famiglia del Coccapani, dove risiede ancora oggi.

A lei i più sentiti auguri da parte di tutta la comunità.