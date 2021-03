Proseguono lunedì 15 marzo gli incontri di quartiere in versione online, modalità resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso. Alle 20.30 è in programma l’incontro dedicato alla località di Pozza: sindaco e assessori presenteranno ai residenti le principali novità dell’ultimo bilancio comunale, gli investimenti, le opere pubbliche e le azioni previste. Per partecipare alla riunione, che si svolgerà sulla piattaforma Google Meet, è necessario registrarsi inviando la richiesta dal sito Internet del Comune di Maranello (sezione Avvisi).

Nel modulo di iscrizione è anche possibile formulare una domanda, così come si potrà dialogare con gli amministratori durante le serate. Ci si può iscrivere entro e non oltre le ore 10 del giorno dell’evento. Chi ha effettuato l’iscrizione riceverà un messaggio e-mail con il link per partecipare all’incontro online.