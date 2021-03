Avrebbe compiuto 45 anni, il 13 marzo 2021, il Picchio Rosso , la storica discoteca nata

a Formigine che per oltre 20 anni fu il punto di riferimento della disco in tutta italia.

Nata dall’intuizione di un gruppo di imprenditori tra i quali Mario Boni, che con

l’architetto Lugli ne disegno’ le forme ( dall’alto sembra proprio un picchio ) in una

epoca dove i nomi dei pennuti venivano utilizzati come brand di discoteche ( Kiwi,

Marabu, Picchio Rosso, Picchio Verde ) si distinse subito per gli interni futuristici.

“Erano i primi anni del cambiamento e dell’arrivo della disco dance – ricorda Mario

Boni il fondatore – ( lo studio 54 a New York apri’ nel 1977 ) era l’era della disco

music, il passaggio dalle orchestre ai djs, questi “intrattenitori” che costando meno

delle orchestre presero sempre piu’ piede e diventarono dei personaggi e sapevano far

divertire la gente all’interno delle piste miscelando i dischi, rigorosamente in vinile, a

tempo, non era piu’ il tempo delle balere, ora c’erano le disco. Per realizzare la consolle

del Picchio, ci ispirammo proprio a quella dello studio 54 di New York.

Le luci stroboscopiche, i primi effetti laser, gli impianti audio piu’ potenti erano gli

ingredienti dei nuovi luoghi del divertimento. Le Discoteche. Anche il modo di ballare

cambio’. Dal solo ballo di coppia si passo’ ai balli individuali seguendo il ritmo delle

casse.

“Oggi il Picchio Rosso Rosso rivive nelle piazze con i Remember organizzati dai djs

del Picchio Rosso – ricorda Fabrizio Zanni – frequentati da migliaia di persone e

anche nell’era Covid ed in questi momenti difficili per tutti i djs, musicisti, tutto il settore

musicale, i festeggiamenti per i 45 anni dello storico locale di Formigine non si fermano.

Sabato 13 Marzo a partire dalle 18,00 ( il giorno del compleanno ) ci sara’ un evento

che si potra’ vedere su tutti i socials del Picchio Rosso; una diretta / dj set con un

collage di filmati e di contributi video dei personaggi con i momenti piu’ belli delle feste

in piazza e la colonna sonora originale curata dal Dj Luca Zanarini.

Avremmo voluto festeggiare come si deve il Picchio, – ricorda il Dj Luca Zanarini – ma

non e’ possibile, quindi i festeggiamenti dal “vivo” i festeggiamenti in Piazza sono

rimandati …speriamo a questa estate, dove al ritmo delle canzoni degli Chic, degli

Earth wind and Fire, di George Benson, di Barry White e Glorya Gainor e Kc and

the Sunshine Band e di Disco Inferno, vi faremo ballare ed a divertirci insie,e “

torneremo a ballare e a divertirci insieme.

Fabrizio Zanni