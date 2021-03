È online da qualche giorno il nuovo sito web del Comune di Mirandola. È stato presentato in occasione dell’ultima Giunta trovando l’approvazione del Sindaco Alberto Greco e degli Assessori. Semplice da navigare e facilmente consultabile, capace di indirizzare i cittadini verso i servizi offerti dalla PA. “Con questo nuovo portale – afferma il Sindaco Greco – si vuole agevolare il dialogo e la comunicazione tra l’ente, gli attori istituzionali che lo compongono e i cittadini, al fine di ridurre le distanze tra domanda e offerta di servizi.”

Il percorso per la realizzazione del sito Agid è stato avviato un anno fa. Il progetto è stato portato avanti in un periodo che, proprio perché caratterizzato dalla pandemia, ha significato per i portali web specie quelli istituzionali, una nuova rinascita come poli di divulgazione delle informazioni destinate ai cittadini. Informazioni legate al Covid e non solo: si pensi a quelle relative all’attività dei Comuni, ai provvedimenti, al fisco locale, alle iniziative, ai bandi, etc. Un tipo di attività che, nel caso del sito web del Comune di Mirandola ha segnato un incremento del numero di accessi e di pagine consultate rispetto all’anno precedente. Gli accessi hanno avuto un aumento del +93,07%, passando dai 279.157 del 2019 ai 538.972 del 2020 e il numero di nuovi visitatori, ha avuto un incremento di +94,53%. Le modalità di accesso rispecchiano i tempi attuali, con l’utilizzo come strumento principale, lo smartphone: gli accessi da mobile sono incrementati del 128%.

“Lo sguardo rivolto al futuro: è questo l’intento che ha fortemente sostenuto il progetto di aggiornamento del sito istituzionale del Comune di Mirandola.– pone in evidenza l’Assessore alla Comunicazione del Comune di Mirandola Giuseppe Forte – Il progetto del nuovo portale è inserito tra le azioni portate avanti dalla Giunta, in linea con il Piano triennale per l’informatica nella PA.” Agid pone il cittadino al centro e permette con le linee guida di modellare i servizi digitali sulla base di esigenze concrete, evitando duplicazione di attività e creando servizi utili; indirizza a strutturare i contenuti in modo semplice, con uno stile comunicativo coerente e chiaro.

“Cosa si aspetta di trovare il cittadino sul sito istituzionale? – riprende l’Assessore Forte – E’ la domanda alla quale abbiamo cercato di dare risposta nel costruire le pagine dei servizi. In home page in evidenza ci sono le notizie che riguardano le iniziative e gli avvisi dagli uffici. La sezione dedicata ai servizi online offre al cittadino le informazioni per accedere alle recenti innovazioni: come ottenere le credenziali Spid e come effettuare i pagamenti con PagoPa. Innovare è un obiettivo che si persegue attraverso la riqualificazione e formazione degli operatori, per fornire le nuove competenze chieste dall’agenda digitale europea.”

Il link per accedere al sito è rimasto il medesimo: www.comune.mirandola.mo.it.