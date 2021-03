Sono oltre mille gli studenti modenesi degli istituti superiori Selmi e Corni di Modena e Marconi di Pavullo che partecipano, giovedì 11 marzo, alla lezione on line sulla sicurezza stradale, promossa dalla società Autobrennero in collaborazione con la Polizia stradale e la Provincia di Modena.

Nel corso della lezione saranno approfonditi diversi temi legati alla sicurezza stradale, soprattutto in autostrada, a partire dalla consapevolezza dei pericoli più ricorrenti fino ai comportamenti più opportuni per viaggiare in sicurezza.

In circa 100 minuti, utilizzando anche materiale video, i formatori di Polizia stradale e di Autostrada del Brennero, cercano di rendere consapevoli i ragazzi della responsabilità alla guida di un veicolo, tenendo conto che il 93 per cento degli incidenti stradali è determinato da un fattore umano.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto didattico dal tit0olo “ABC – Autostrada del Brennero in Città”, rivolto alla classi quarta e quinta delle province di Bolzano, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena.

La novità di questa edizione, oltre alla modalità webinar, consiste in un questionario sui temi della lezione che vedrà sfidarsi le classi per aggiudicarsi, come premio ai vincitori, strumenti utili alla didattica come lavagne interattive, microscopi o videoproiettori.