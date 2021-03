ROMA (ITALPRESS) – “Un lockdown per tutta l’Italia per 4 settimane in questo momento io, le dico la verità, non lo vedo utile”. Queste le parole di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ad Agorà su Rai3, condotto da Luisella Costamagna. “Siamo nel pieno della terza ondata e i contagi continueranno a salire – aggiunge -. Però non significa che dovremo chiudere tutta l’Italia, le restrizioni saranno necessarie nelle zone più a rischio”. “Chiedo già da un bel pò di tempo – aggiunge – di aumentare il numero di vaccinazioni anti-Covid utilizzando una sola dose”.

