Progressivo aumento della nuvolosità alta e stratificata già nel corso della mattinata; addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi che dal pomeriggio daranno luogo a precipitazioni deboli, più probabili sul settore centro-occidentale. Temperature minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 1 e 4 gradi; massime in lieve aumento comprese tra 12 e 15 gradi. Venti deboli variabili sulla pianura emiliana. Da sud-ovest su rilievi e pianura orientale con rinforzi fino a forti in area appenninica dalle ore pomeridiane-serali. Mare poco mosso, in serata mosso al largo.

(Arpae)