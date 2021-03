Pronti a ripartire. L’Emil Gas Scandiano si avvicina alla ripartenza del campionato di C Silver, che la vedrà protagonista sabato prossimo sul parquet bolognese dell’Atletico Borgo. Nelle parole di coach Alberto Baroni tutta l’emozione per il ritorno in campo dopo un anno di stop.

Partiamo dalla domanda più banale: nel week end si scenderà in campo?

“Visto che la C Gold ha giocato lo scorso week end e la comunicazione della FIP uscita ieri spero si possa regolarmente giocare. Stiamo seguendo tutti i protocolli in maniera più che scrupolosa”.

Come vi siete preparati? A che punto è l’inserimento dei nuovi?

“Abbiamo fatto soprattutto un lavoro atletico, lo stop invernale è stato patito da tutti i giocatori, ed è giusto preservarli dal punto di vista degli infortuni e portarli ad un buon livello di condizione. L’inserimento di Doddi e Brogio è stato positivo, hanno imparato velocemente i nostri schemi classici”.

Quali sensazioni vi accompagnano nel tornare sul parquet per una gara ufficiale dopo tanto tempo?

“Dopo un anno che non si gioca c’è grande emozione e tanta voglia di indossare la maglia della Pallacanestro Scandiano, presentandosi sul parquet dell’Atletico Borgo con grandi stimoli”.

Che qualità dovrà dimostrare di avere la squadra per non subire l’impatto con la nuova categoria?

“L’impatto principale con una categoria diversa rispetto al passato è sempre quello fisico: dovremo essere forti in termini di sacrificio e limitare le palle perse, concretizzando i vantaggi che possiamo avere quando abbiamo un mismatch a nostro favore. Fondamentale sarà la difesa, oltre avere un buon impatto a rimbalzo e alzare le % al tiro da fuori”.

(a cura dell’Ufficio Stampa Pallacanestro Scandiano)