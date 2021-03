“Questa organizzazione sindacale – dichiara in una nota OR.S.A TRASPORTI Autoferro T.P.L. – davanti alle continue richieste avanzate all’azienda SETA di partecipare al tavolo delle trattative (in quando sindacato più rappresentativo in azienda) è costretta, visto l’atteggiamento di chiusura dell’azienda, ad attivare le procedure di raffreddamento”.

“Chiediamo un dialogo e motivazioni valide sul diniego di tale richiesta – prosegue OR.S.A. – per evitare uno sciopero che porterebbe disagio ai cittadini. Noi come sindacato ci mettiamo tutto l’impegno ma l’azienda dovrebbe ascoltare le richieste dei suoi lavoratori iscritti al nostro sindacato, per una collaborazione seria e costruttiva”.

“Confidiamo nel presidente Dott Antonio Nicolini e nell’amministratore delegato Dott. Francesco Patrizi affinché colgano la richiesta dei lavoratori, che ponendo la loro fiducia

nella nostra organizzazione sindacale ci chiedono di essere parte attiva nelle trattative”, conclude OR.S.A TRASPORTI Autoferro T.P.L.