Il ciclo è articolato in quattro momenti di approfondimento: per domani, giovedì 11 marzo, è in programma a partire dalle ore 11 un webinar dal titolo: ”Aspetti contabili e fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa e del riallineamento dei valori di bilancio”. Il seminario online sarà tenuto dalle dott.sse Sandra Guerzoni ed Ylenia Franciosi, componenti delle Commissioni di studio su Bilancio e Fiscalità istituite presso l’Ordine di Modena.

Il ciclo di incontri sulle novità del Bilancio d’esercizio rientra in un percorso articolato e di alto livello scientifico organizzato dall’Ordine modenese per approfondire le tematiche di maggiore interesse ed attualità per i professionisti contabili, ed è finalizzato a fornire agli oltre 1.200 Commercialisti modenesi iscritti all’albo professionale utili aggiornamenti ed indispensabili nozioni per la corretta esecuzione del proprio incarico.

La partecipazione è riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e dà diritto alla maturazione degli specifici crediti formativi previsti. Per informazioni: www.commercialisti.mo.it