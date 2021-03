Tutelare efficacemente le invenzioni e le innovazioni tecnologiche messe a punto in azienda costituisce un fondamentale vantaggio competitivo per qualunque impresa manifatturiera: diventa dunque necessario acquisire e migliorare le competenze per quanto riguarda gli aspetti tecnici e normativi che permettono di passare da un’idea al brevetto.

Alla protezione della proprietà intellettuale dei processi produttivi e del know-how sulla realizzazione dei prodotti industriali l’Ordine degli Ingegneri di Modena dedica un seminario di approfondimento finalizzato ad informare e sensibilizzare gli iscritti e tutti coloro che operano come professionisti delle materie tecniche. L’appuntamento è in programma per domani, giovedì 11 marzo, a partire dalle ore 15. Il seminario online dedicherà particolare attenzione ai brevetti ed agli strumenti che supportano le attività di innovazione tecnologica (diritto d’autore, marchi, design). Attraverso esempi pratici verranno trattati aspetti legali ed economici di questo formidabile strumento in grado di tutelare adeguatamente progetti di innovazione nei settori più diversi: meccanica, chimica, informatica, ecc. Saranno inoltre illustrate le normative UNI ISO e DIN che regolano la gestione della proprietà intellettuale.

Il webinar sarà curato da Michele Fattori, coordinatore della Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena. L’ingegner Fattori opera da vent’anni nel settore della proprietà intellettuale, sia presso studi di consulenza che all’interno di importanti aziende multinazionali, ed è abilitato European Patent Attorney ed European Patent Litigator.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Modena (telefono 059/2056370; www.ordineingegnerimodena.it).