Per effettuare i lavori necessari alla realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Circonvallazione, nel tratto compreso fra l’incrocio di via Pieve e l’ingresso del parcheggio del Mataccheo, e valutata la necessità di svolgerli in totale sicurezza sia per gli operatori, sia per gli utenti della strada, con ordinanza 22 del 4 marzo 2021 si è stabilito di istituire il divieto di transito da oggi, mercoledì 10 marzo, alle ore 18:30 del 17 marzo 2021.

L’ordinanza è consultabile e scaricabile al seguente link:

https://albo.comune.guastalla.re.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=4223327&MVPG=AmvAlboDettaglio