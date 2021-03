Nella mattinata di oggi un escavatore impegnato in un cantiere privato ha accidentalmente lesionato una condotta della rete acquedottistica sassolese.

I tecnici di Hera sono subito intervenuti per arginare la perdita e per riparare la tubatura, il cui danneggiamento ha provocato, per alcune ore, l’assenza di servizio a un centinaio di utenze di via Respighi – dove si è verificato il guasto – e zone limitrofe.

Le riparazioni sono ora ultimate e il servizio è stato ripristinato per tutti gli utenti.