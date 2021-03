Proseguirà anche nel 2021 “Il passatempo”: progetto che si articola sul territorio dell’Unione Colline Matildiche, che comprende i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano. Lo scopo delle iniziative è contrastare le fragilità, con particolare attenzione a persone anziane e svantaggiate, spesso confinate in situazioni di semi-isolamento e persone a rischio esclusione sociale, persone affette da demenza e a chi ha poche occasioni di confronto.

Il 2021 sarà un anno di grande impegno per i volontari delle associazioni che aderiscono al progetto (AIMA, Arte in Orto Aps, AUSER, Banca del Tempo di Quattro Castella e Centro Sociale i Boschi di Puianello), che si propongono la sfida di mantenere in ogni modo il contatto con e tra le persone per impedire il peggioramento, a causa della pandemia, delle situazioni di fragilità e solitudine.

Nelle loro attività settimanali queste associazioni sono sostenute dal generoso contributo della Fondazione Manodori, che consente loro di rimanere accanto alle 113 persone, tra partecipanti, familiari e assistenti familiari, che attualmente partecipano al progetto. Si tratta nello specifico di 66 nuclei familiari, 28 dei quali con un familiare con demenza.

Con il progetto Il Passatempo, i volontari e gli anziani, che ogni mercoledì si davano appuntamento ai Boschi di Puianello o al Giardino del Castelletto di Villa Arnò ad Albinea, grazie alle nuove tecnologie, durante i lunghi periodi “a casa”, hanno sempre continuato ad incontrarsi in gruppo su Whatsapp. Durante le videochiamate, che proseguono ancora senza sosta, vengono proposte attività da fare insieme come la ginnastica, la tombola on line, con consegna dei premi a domicilio dei vincitori, attività di stimolazione dei ricordi e di allenamento della memoria, di arteterapia, nonché altre legate alla natura.

Il Passatempo continua inoltre ad offrire i ‘Saluti dal balcone’ (durante i quali i volontari si recano nel cortile delle persone a portare un saluto e fare una chiacchierata vedendosi in distanza, ma di persona) e la possibilità a chi lo desideri, e per singoli nuclei familiari alla volta, di poter andare, nel rispetto delle misure date dai Dpcm, a visitare il giardino del Castelletto di Villa Arnò, sede di Arte in Orto Aps, passeggiando in compagnia di Caroline Salomon.

Ovviamente, la speranza di tutti è quella di ripartire in sicurezza il prima possibile anche con gli incontri in presenza. Nel frattempo, per rimanere aggiornati sulle attività del progetto, è possibile seguire su Facebook la Pagina @passatempo.re.

Per informazioni, contattare il numero 340.1491444, oppure scrivere a passatempo.re@gmail.com.