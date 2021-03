La Provincia di Reggio Emilia informa che da mercoledì 10 marzo sul ponte sul fiume Po tra Viadana e Boretto sulla Sp 111, si viaggerà con limite di velocità di 30km/h durante le ore diurne dei giorni feriali. Inoltre verrà chiuso il transito pedonale alternativamente, nei giorni feriali dalle 7,30 alle 17,30.

I provvedimenti saranno adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di ripristino in più punti di saldature e fissaggi dei corrimani interni lungo entrambi i marciapiedi laterali. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.