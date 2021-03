Giovedì 11 marzo alle ore 20.30 la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni in diretta sulla pagina Facebook Cavriago On Air e sul Canale Youtube incontrerà i cittadini per parlare del bilancio del Comune. I cittadini potranno fare domande ed intervenire direttamente dal web.

“Il bilancio comunale è da sempre difficile da capire per chi non è pratico di conti o è ragioniere. Quest’anno vogliamo provare a rappresentarlo in maniera semplificata, in modo che tutti possano vedere come vengono spesi i soldi pubblici e dare la propria opinione.”

Non sarà questo un appuntamento isolato. “Giovedì presenterò il bilancio di previsione 2021 approvato in Consiglio nel mese di febbraio e che definisce come e quanto il Comune spenderà nell’arco di quest’anno.” Continua la Sindaca “Conto di organizzare altri momenti nei prossimi mesi per aggiornare i cittadini sull’andamento dei conti e aiutarli a comprendere come vengono spesi i loro soldi. Sono infatti certa che l’Amministrazione Comunale debba permettere a tutti di partecipare alla vita pubblica, ma solo comprendendo e avendo gli strumenti per collaborare in modo proficuo e in trasparenza si crea partecipazione arricchente”.

Il Bilancio del Comune di Cavriago prevede entrate per più di 9.500.000€. Nella serata di giovedì verrà illustrato quanto contribuisce ciascun cittadino a queste entrate, come vengono destinate, quali servizi sono completamente coperti dalle rette e quali necessitano del contributo di tutta la comunità. Si parlerà del patrimonio arboreo, della manutenzione delle strade, dei cantieri, di servizi educativi e culturali e di ciò che i cittadini partecipanti vorranno chiarire e comprendere.