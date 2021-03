Cambio della guardia martedì 9 marzo nella Giunta del Comune di San Felice sul Panaro. Bruno Fontana è il nuovo vicesindaco con delega a Sicurezza, Ambiente, Personale, Sistemi Informatici, Rapporti con il Consiglio comunale, mentre Elettra Carrozzino è assessore a Scuola, Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme Associative. Fontana e Carrozzino prendono il posto rispettivamente di Mauro Tassi e di Antonella Ferrari che hanno lasciato l’incarico per motivi personali.

Bruno Fontana, una lunga esperienza in polizia e nel sindacato, è stato presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, carica da cui si è dimesso nei giorni scorsi.

Elettra Carrozzino, laureata in Scienze Politiche, è esperta di comunicazione e marketing, è stata relatrice in importanti convegni, nonché autrice e coautrice di studi, articoli e pubblicazioni.

«Vorrei ringraziare di cuore Mauro Tassi e Antonella Ferrari per lo straordinario impegno profuso al servizio della comunità in un momento così difficile – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – a loro va la riconoscenza mia personale e di tutti i sanfeliciani per l’ottimo lavoro svolto. Il periodo eccezionale che stiamo vivendo, con la pandemia che non dà tregua e l’uscita di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ci ha spinto a fare scelte straordinarie, puntando anche su Bruno Fontana che viene da fuori Comune, ma che abbiamo voluto in squadra per le ampie garanzie che dà di esperienza, professionalità e serietà. Fontana, del resto, ha una approfondita conoscenza della macchina amministrativa, essendo stato tanti anni in polizia, ma ha anche esperienza di sindacato e dimestichezza con il territorio e con l’Unione dei Comuni, di cui è stato presidente del Consiglio. Gli stessi criteri di competenza, capacità ed esperienza che ci hanno guidato nella scelta di Elettra Carrozzino. A Bruno ed Elettra vanno il caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale».