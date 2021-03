Nel pomeriggio del 3 marzo, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova, è avvenuto il decesso di un bambino di 3 anni. “Il giorno precedente era arrivato in Pronto Soccorso per un quadro clinico che è risultato subito complesso – spiega una nota dell’Azienda Usl di Reggio Emilia – e per il quale i sanitari hanno immediatamente disposto il ricovero in Pediatria e proceduto a eseguire gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari.

Nel frattempo, le condizioni del piccolo si sono mantenute stabili, sino all’improvviso, acuto e imprevedibile aggravamento del quadro clinico, occorso nel pomeriggio del 3 marzo. Il tempestivo intervento dei rianimatori e le diverse manovre messe in atto non hanno potuto, purtroppo, evitare il decesso.

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia esprime il più profondo cordoglio alla Famiglia per il tragico lutto, riconducibile a una condizione patologica complessa per la quale è stato disposto il riscontro diagnostico”.