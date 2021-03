Fermato dai carabinieri della sezione radiomobile, impegnati nei controlli lungo le strade finalizzati ad assicurare le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19, non ha esitato a porre in essere un atteggiamento scontroso e di forte resistenza, arrivando anche a minacciare gli operanti in modo da farli desistere dal prosieguo dei controlli. Motivo? Il giovane guidava l’autovettura sprovvisto di patente di guida essendogli stata sospesa. Per questi motivi, con l’accusa di guida con patente sospesa e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 20enne abitante a Guastalla, noto anche agli stessi carabinieri di Guastalla per via dei vari precedenti di polizia posseduti nonostante la giovane età.

È successo l’altra sera quando una pattuglia della sezione radiomobile, nel corso dell’attività di controllo del territorio, intimava l’alt lungo via Spino Viazza di quel centro a una Renault Clio procedendo ai rituali controlli sulla regolarità dei documenti di guida e circolazione. Nella circostanza il giovane conducente assumeva un atteggiamento scontroso minacciando gli operanti e lasciando intendere di non voler essere sottoposto ai controlli. Condotta vana che non ha di fatto impedito gli accertamenti che hanno portato a cristallizzare la posizione del 20enne: conduceva l’auto senza patente in quanto sospesa.

L’autovettura è stata sequestrata mentre il 20enne è stato denunciato alla Procura reggiana in ordine ai reati di uso di guida con patente sospesa e resistenza a pubblico ufficiale.