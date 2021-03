Il Ministero dell’istruzione ha emesso un avviso riservato agli enti locali con competenza sugli edifici scolastici censiti all’anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica, per attuare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID19, attraverso l’utilizzo di fondi europei.

L’Ufficio Scuola e Lavori Pubblici del Comune di Albinea hanno concordato, con la Direzione scolastica dell’istituto comprensivo delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Albinea, le forniture e gli interventi da apportare ai plessi interessati.

Gli interventi hanno riguardato i seguenti plessi scolastici: scuola secondaria di primo grado di Albinea, scuola primaria Pezzani di Albinea e scuola secondaria di primo grado di Borzano

Sono state acquistate sedie ergonomiche su ruote con tavolette e basi portazaino, tavoli polifunzionali, lavagne interattive multimediali associate a videoproiettori e pc. Inoltre si è intervenuti sulle strutture, inserendo pareti attrezzate, implementando la rete LAN in tutte le aule e potenziando la rete wi-fi mediante installazione e posizionamento di apparecchiature di ripetizione e amplificazione segnale al fine di rendere il segnale perfettamente ricevibile in tutti gli spazi della scuola. Il tutto per un valore di 28mila euro.

Un intervento che ha consentito di rendere ancora più funzionali e performanti le nostre scuole. All’ingresso delle scuole sarà apposta una targa che consentirà di evidenziare questo importante contributo.