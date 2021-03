In relazione alle lesioni patite da due giovani di origine ghanese di 18 e 23 anni, feriti a coltellate – fortunatamente in modo non grave – a seguito di una furiosa lite scoppiata nel tardo pomeriggio di sabato nella zona del Campo di Marte a Reggio, al termine di incessante attività investigativa la Squadra Mobile reggiana ha acquisito elementi indiziari a carico, tra l’altro, di due fratelli di origine sud americana residenti in città.

La perquisizione operata alle prime ore di domenica hanno consentito di rintracciare, presso l’abitazione familiare, i due giovani e di rinvenire elementi per collegarli al grave fatto per cui si procede, nello specifico plurimi indumenti riportanti macchie riconducibili a probabile sostanza ematica.

L’identificazione di due appartenenti al gruppo responsabile delle lesioni è stata compiuta nell’ambito di una più vasta attività disposta dal questore di Reggio Emilia, finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità giovanile.

I due giovani sono stati indagati per lesioni aggravate in concorso. Gli stessi, in particolare, ancorché non sottoposti ad indagine, erano emersi nel contesto dell’attività investigativa sviluppata a seguito della violenta rissa tra giovani consumata in piazza della vittoria nel dicembre 2019.

L’attività investigativa è tutt’ora in corso per identificare compiutamente tutti i soggetti emersi nel contesto di sabato 6 marzo 2021 e per chiarire, esattamente, la dinamica dei fatti.