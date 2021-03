Il Comune di Nonantola ha emesso l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Materna San Giuseppe.

Modalità di presentazione

La proposta di candidatura può essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it , tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti) oppure mediante recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in via Roma n. 41 (Orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30).

Tempi di presentazione

La proposta di candidatura va presentata entro e non oltre le ore 12 del 20/03/2021.

Link per accedere all’Avviso Pubblico

Le modalità dell’Avviso Pubblico sono pubblicate sul portale del Comune: https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7112