Il Ministero dell’Istruzione ha fornito nella giornata di domenica 7 marzo 2021 un chiarimento sulla propria precedente nota del 4 marzo 2021 per quanto riguarda l’attività in presenza in zona rossa a seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm del 2 marzo 2021: il Ministero ha ribadito la sospensione delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e lo svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado: l’unica possibilità di svolgere attività in presenza riguarda esclusivamente per i bambini e ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali nonché per le attività laboratoriali.

In seguito al chiarimento, il Comune di Bologna sta inviando una comunicazione a tutte le famiglie che nei giorni scorsi hanno compilato la richiesta di attivare l’attività educativa in presenza per ragioni legate alla situazione lavorativa dei genitori, confermando a partire da martedì 9 marzo l’apertura dei servizi 0-6 per i soli casi contemplati dal Dpcm e dalla nota del Ministero dell’Istruzione. In attesa della riapertura in presenza, superata questa difficile fase della pandemia, per tutti coloro che non possono rientrare a scuola sarà attivata la modalità educativa a distanza.